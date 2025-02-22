Двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Донецької області (фото)

За минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Двоє людей загинули, ще 12 отримали поранення.

За словами голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, люди загинули через удари по Костянтинівці та Никонорівці.

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Серед 12 постраждалих — двоє — у Костянтинівці, вісім — у Слов'янську, по одному — у Краматорську та Никонорівці.

Філашкін також розповів, що в результаті ударів росіян у Сергіївці (Покровський район) пошкоджено господарчу споруду, у Родинському пошкоджено 6 приватних будинків. У самому Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок.

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У Краматорському районі пошкоджено крамницю, понад 100 будинків, адмінбудівлю, нежитлові приміщення, автомобілі.

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«З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 49 дітей», — додав Філашкін.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну 162 ударними БпЛА. Ворог запускав дрони з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Сили ППО знищили 82 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Разом з тим, на Київщині загинув працівник «Укрзалізниці». Чоловік загинув від удару російського дрона на своєму робочому місці. Також є загиблий на Херсонщині. Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки.

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