Не пропустіть момент: що посіяти на розсаду в лютому

Наприкінці зими дачники традиційно займаються висаджуванням насіння та вирощуванням розсади, щоб пізніше висадити її на своїх ділянках. Важливо пам'ятати, що деяке насіння, особливо старе, перед висадкою слід правильно «розбудити».

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Як пише «На пенсії», у лютому городники висаджують насіння томатів, баклажанів та перців, які попередньо рекомендують замочити до набухання у стимуляторі, потім підсушити та висадити у ґрунт.

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Зазвичай насіння проростає тижні за два, а в ґрунт його висаджують вже в травні.

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Також у травні чи на початку червня можна буде висаджувати розсаду суниці садової, якщо почати займатися нею ще у лютому.

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Огородники, які займаються вирощуванням цибулі, рекомендують у лютому висаджувати сорт чорнушка. За 2−2,5 місяці у вас буде міцна розсада.

Також у лютому варто висаджувати «тугодуми» — селеру та базилік, які ростуть повільно і будуть готові до висадки в землю лише за кілька місяців.

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Про те, які дні у 2025 році вважаються сприятливими для роботи з рослинами по місяцях у Місячному посівному календарі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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