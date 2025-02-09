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Не пропустіть момент: що посіяти на розсаду в лютому

13:59 9 лютого 2025
В лютому висівають на розсаду насіння томатів, перців та баклажанів. Фото Pixabay

Наприкінці зими дачники традиційно займаються висаджуванням насіння та вирощуванням розсади, щоб пізніше висадити її на своїх ділянках. Важливо пам'ятати, що деяке насіння, особливо старе, перед висадкою слід правильно «розбудити».

Як пише «На пенсії», у лютому городники висаджують насіння томатів, баклажанів та перців, які попередньо рекомендують замочити до набухання у стимуляторі, потім підсушити та висадити у ґрунт.

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Зазвичай насіння проростає тижні за два, а в ґрунт його висаджують вже в травні.

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Також у травні чи на початку червня можна буде висаджувати розсаду суниці садової, якщо почати займатися нею ще у лютому.

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Огородники, які займаються вирощуванням цибулі, рекомендують у лютому висаджувати сорт чорнушка. За 2−2,5 місяці у вас буде міцна розсада.

Також у лютому варто висаджувати «тугодуми» — селеру та базилік, які ростуть повільно і будуть готові до висадки в землю лише за кілька місяців.

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Про те, які дні у 2025 році вважаються сприятливими для роботи з рослинами по місяцях у Місячному посівному календарі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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