Головне, ґрунт і сорт томатів: як правильно сіяти помідори, щоб вони дали гарний урожай

Дехто з городників вже почав сіяти томати. Тому, пояснює господарка Олена Нескоромна, під час висадки насіння томатів на розсаду правильно і грамотно виберіть сорти для раннього посіву (важливо пам'ятати, що деяке насіння, особливо старе, перед висадкою слід правильно «розбудити»). Також враховуйте свої кліматичні умови, уважно вивчайте інструкції, які написані на етикетках насіння.

ВІДЕО ДНЯ

«Помідори — рослина теплолюбна, має довгий вегетаційний період (від ста до ста тридцяти днів), — нагадує пані Олена. — Пам'ятайте, що для вирощування здорової розсади необхідно провести кілька різних операцій, а для цього будуть потрібні додаткові зусилля і час. Ґрунтова суміш для посіву використовується живильна і легка. Складається з піску, перегною і дернової землі, або готових вже магазинних сумішей ґрунту. Як і при вирощуванні перцю, температура в приміщенні не повинна опускатися нижче 25 градусів тепла. Як тільки з'явилися перші сходи — температура знижується до вісімнадцяти градусів тепла. Не забувайте про маленький світловий день і про те, що розсада потребує додаткового освічування».

Як тільки перші два листочки проклюнулися, розпочинайте пікірування, радить пані Олена. І як тільки настали теплі й стабільні весняні дні, здорова і міцна розсада висаджується в ґрунт або теплицю. Все залежить від вашого регіону.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які ще овочі сіють на розсаду в лютому.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook