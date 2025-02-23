Цікава математика: Пентагон спростував Трампа з його сотнями мільярдів допомоги Україні

Заяви президента США Дональда Трампа про те, що Америка витратила на війну в Україні 350 мільярдів доларів, а наразі вимагає компенсувати це угодою про корисні копалини на 500 мільярдів доларів, не відповідають дійсності. Адже, за даними Пентагона, суми, виділені Україні, значно меньші.

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Як повідомляє «Голос Америки», міжвідомча наглядова група, яка відстежує фінанси для України, каже про близько 183 мільярди доларів, виділені з лютого 2022 року. При цьому близько 58 мільярдів доларів було витрачено у США — кошти спрямовувалися на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.

Видання нагадує, що український президент оцінив «загальну вартість війни» з лютого 2022 року у приблизно 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів — українські кошти, а решта — від США та інших партнерів. За його словами, це вартість «збройового пакету».

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Видання також згадує дані Кільського інститут світової економіки, фахівці якого відстежують військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні. За даними організації, ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія виділили близько 140 мільярдів доларів на допомогу Україні, тоді як Сполучені Штати виділили близько 120 мільярдів доларів на загальну допомогу (військову, гуманітарну та фінансову).

Тим часом «Німецька хвиля» згадувала про проєкт Ukraine Support Tracker (UST) німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy, який також веде підрахунки. Економісти вважають, що США спрямували на підтримку України 128 млрд. доларів станом на 31 грудня 2024 року.

Втім, фахівці не виключають, що в Америці включали в розрахунки й інші види діяльності, які ними не відстежувалися. Наприклад, підготовка українських солдатів.

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Нагадаємо, що раніше український Мінфін показав, скільки Україна отримала фінансової допомоги до держбюджету від США.

Фото Pixabay

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