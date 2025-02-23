Солоний пиріг із млинців: дуже швидкий рецепт «майже кіш лорена»
Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповідала, як приготувати голубці з картоплею по-лемківськи, запропонувала фоловерам рецепт солоного пирога з млинців, назвавши його «майже «кіш лореном».
«Чудовий рецепт і дуже швидкий, якщо у Вас вдома є насмажені млинці. Мені він сподобався ще тим, що за смаком як налисники, але не треба крутити і начинки більше. До речі, начинка може бути будь-яка, чи то суміш сирів, чи овочі, риба, гриби. На що вистачить фантазії. А ще можна зробити солодку. Отже, готуємо!» — пише кулінар на свої сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
Для млинців:
- Борошно — 125 г;
- Яйця — 2 шт;
- Молоко — 170 г;
- Окріп — 170 г;
- Сіль — дрібка;
- Цукор — 1 ст л;
- Рослинна олія — 2 ст.л.
Для начинки:
- Курка (філе або філе стегна) — 250 г;
- Гриби — 200 г;
- Цибуля — 1 шт.;
- Вершки від 20% - 200 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Сіль, перець, мускатний горіх і за бажанням сухий часник.
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Приготування:
- Інгредієнти для начинки нарізають середніми шматками.
- Гриби потрібно смажити окремо — доти, доки не вийде уся рідина. А курку — до скоринки.
- Для заливки змішують вершки з яйцями, сіллю і перцем.
- Млинці виклисти у форму, додати начинку та за бажання посипати твердим сиром. Заливаємо вершковою сумішшю.
- Запікати при 180 приблизно 30 хвилин.
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