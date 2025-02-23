Солоний пиріг із млинців: дуже швидкий рецепт «майже кіш лорена»

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповідала, як приготувати голубці з картоплею по-лемківськи, запропонувала фоловерам рецепт солоного пирога з млинців, назвавши його «майже «кіш лореном».

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«Чудовий рецепт і дуже швидкий, якщо у Вас вдома є насмажені млинці. Мені він сподобався ще тим, що за смаком як налисники, але не треба крутити і начинки більше. До речі, начинка може бути будь-яка, чи то суміш сирів, чи овочі, риба, гриби. На що вистачить фантазії. А ще можна зробити солодку. Отже, готуємо!» — пише кулінар на свої сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Для млинців: Борошно — 125 г;

Яйця — 2 шт;

Молоко — 170 г;

Окріп — 170 г;

Сіль — дрібка;

Цукор — 1 ст л;

Рослинна олія — 2 ст.л. Для начинки: РЕКЛАМА Курка (філе або філе стегна) — 250 г;

Гриби — 200 г;

Цибуля — 1 шт.;

Вершки від 20% - 200 г;

Яйця — 2 шт.;

Сіль, перець, мускатний горіх і за бажанням сухий часник.

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Приготування: Інгредієнти для начинки нарізають середніми шматками.

Гриби потрібно смажити окремо — доти, доки не вийде уся рідина. А курку — до скоринки.

Для заливки змішують вершки з яйцями, сіллю і перцем.

Млинці виклисти у форму, додати начинку та за бажання посипати твердим сиром. Заливаємо вершковою сумішшю.

Запікати при 180 приблизно 30 хвилин.