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Солоний пиріг із млинців: дуже швидкий рецепт «майже кіш лорена»

15:39 23 лютого 2025
Рецепт пирога з млинців від Валентини Кущ. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповідала, як приготувати голубці з картоплею по-лемківськи, запропонувала фоловерам рецепт солоного пирога з млинців, назвавши його «майже «кіш лореном».

«Чудовий рецепт і дуже швидкий, якщо у Вас вдома є насмажені млинці. Мені він сподобався ще тим, що за смаком як налисники, але не треба крутити і начинки більше. До речі, начинка може бути будь-яка, чи то суміш сирів, чи овочі, риба, гриби. На що вистачить фантазії. А ще можна зробити солодку. Отже, готуємо!» — пише кулінар на свої сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

Для млинців:

  • Борошно — 125 г;
  • Яйця — 2 шт;
  • Молоко — 170 г;
  • Окріп — 170 г;
  • Сіль — дрібка;
  • Цукор — 1 ст л;
  • Рослинна олія — 2 ст.л.

Для начинки:

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  • Курка (філе або філе стегна) — 250 г;
  • Гриби — 200 г;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Вершки від 20% - 200 г;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Сіль, перець, мускатний горіх і за бажанням сухий часник.

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Приготування:

  • Інгредієнти для начинки нарізають середніми шматками.
  • Гриби потрібно смажити окремо — доти, доки не вийде уся рідина. А курку — до скоринки.
  • Для заливки змішують вершки з яйцями, сіллю і перцем.
  • Млинці виклисти у форму, додати начинку та за бажання посипати твердим сиром. Заливаємо вершковою сумішшю.
  • Запікати при 180 приблизно 30 хвилин.

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