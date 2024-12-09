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Пісні голубці по-лемківськи: рецепт до Різдва від шеф-кухаря Валентини Кущ

13:11 9 грудня 2024
Рецепт пісних голубців від Валентини Кущ, фото&nbsp;— скріншот

Невдовзі в Україні святкуватимуть Різдво Христове, а наразі триває піст, який закінчиться 24 грудня. Шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом пісних голубців з картоплею - саме цей рецепт нещодавно було визнано нематеріальною спадщиною України.

Йдеться про «Лемківські голубці з картоплею». Про те, як їх готувати, кулінарка розповіла на своїй сторінці у соцмережах та надала кілька порад тим, хто захоче зробити такі голубці.

Інгредієнти:

  • Капуста — 1 качан;
  • Картопля — 1 кг;
  • Цибуля — 1 велика;
  • Гриби — 0,5 кг;
  • Сіль, перець часник.

Для соусу:

  • Томати у власному соці — 0.3;
  • Сіль, перець, часник, цукор.

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Приготування:

  • Вирізати у капусти качан та поставити її варитися.
  • Подрібнити цибулю та гриби, посмажити.
  • Картоплю натерти на дрібну тертку, віджати вологу, додати до неї спеції та засмажку.
  • Капусту розібрати на листя та вирізати тверду частину. На кожен капустяни лист викласти ложку начинки та скрутити голубець.
  • На дно ємності, де готуватиметься страва, покласти трохи капусти, зверху викласти голубці та залити соусом. Зверху також покласти капустяне листя, накрити фольгою та запікати в духовці при 180 градусах приблизно 1,5 години.

«Я до своїх голубців додала просто сметану та зелень. Смачно ще посмажити гриби в сметанному соусі чи зробити шкварки з цибулею», — додає Валентина Кущ.

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За її словами, картопляну начинку можна робити як з вареної, так і сирої картоплі, або поєднуючи їх: «Варіантів безліч, але з чисто сирої голубці виходять більш ніжні і м*якенькі. З додаванням готової вони будуть більш цупкі».

Також голубці можна не запікати, а варити. Але в першому варіанті вони не будуть «водянистими». А до томатного соусу можна ще додати пару ложок сметани.

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Раніше Тетяна Литвинова запропонувала рецепт «ледачих» голубців, приготувавши їх у вигляді пирога.

Фото — скріншот

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