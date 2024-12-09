Пісні голубці по-лемківськи: рецепт до Різдва від шеф-кухаря Валентини Кущ

Невдовзі в Україні святкуватимуть Різдво Христове, а наразі триває піст, який закінчиться 24 грудня. Шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом пісних голубців з картоплею - саме цей рецепт нещодавно було визнано нематеріальною спадщиною України.

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Йдеться про «Лемківські голубці з картоплею». Про те, як їх готувати, кулінарка розповіла на своїй сторінці у соцмережах та надала кілька порад тим, хто захоче зробити такі голубці.

Інгредієнти: Капуста — 1 качан;

Картопля — 1 кг;

Цибуля — 1 велика;

Гриби — 0,5 кг;

Сіль, перець часник. Для соусу: Томати у власному соці — 0.3;

Сіль, перець, часник, цукор.

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Приготування: Вирізати у капусти качан та поставити її варитися.

Подрібнити цибулю та гриби, посмажити.

Картоплю натерти на дрібну тертку, віджати вологу, додати до неї спеції та засмажку.

Капусту розібрати на листя та вирізати тверду частину. На кожен капустяни лист викласти ложку начинки та скрутити голубець.

На дно ємності, де готуватиметься страва, покласти трохи капусти, зверху викласти голубці та залити соусом. Зверху також покласти капустяне листя, накрити фольгою та запікати в духовці при 180 градусах приблизно 1,5 години.

«Я до своїх голубців додала просто сметану та зелень. Смачно ще посмажити гриби в сметанному соусі чи зробити шкварки з цибулею», — додає Валентина Кущ.

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За її словами, картопляну начинку можна робити як з вареної, так і сирої картоплі, або поєднуючи їх: «Варіантів безліч, але з чисто сирої голубці виходять більш ніжні і м*якенькі. З додаванням готової вони будуть більш цупкі».

Також голубці можна не запікати, а варити. Але в першому варіанті вони не будуть «водянистими». А до томатного соусу можна ще додати пару ложок сметани.

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Раніше Тетяна Литвинова запропонувала рецепт «ледачих» голубців, приготувавши їх у вигляді пирога.

Фото — скріншот

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