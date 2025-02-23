Ніколи не поєднуйте це з кавою: можна серйозно нашкодити здоров’ю

Кава є одним з найбільш улюблених напоїв у всьому світі. Для багатьох людей чашка гарячої кави є невід'ємною частиною ранкового ритуалу. Однак варто пам’ятати, що деякі продукти можуть негативно реагувати на каву, що може призвести до потенційно шкідливих наслідків для здоров’я, пише Poradnik Zdrowie.

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Всупереч поширеній думці, кава не «вимиває» вітаміни з нашого організму, але може обмежити їх засвоєння. Якщо ви приймаєте будь-які ліки або дієтичні добавки, вам обов’язково слід уникати їх приймання з кавою. Крім того, не рекомендується пити каву протягом двох годин після приймання ліків.

Кава може перешкоджати засвоєнню кальцію, тому пити її під час їжі, що містить молочні продукти, такі як йогурт, сир або кефір, може бути не гарною ідеєю. Отже, чи безпечно пити каву з молоком? Так, але ми не повинні перевищувати рекомендовану кількість трьох чашок кави на день, оскільки це може призвести до дисбалансу іонів кальцію в крові, що, своєю чергою, може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Бобові, такі як горох, квасоля та нут, є багатим джерелом заліза — основної поживної речовини, дефіцит якої може призвести до анемії. Якщо ви споживаєте бобові, щоб отримати білок і залізо, уникайте споживання їх одночасно з кавою. Кава може обмежити засвоєння заліза, що в довгостроковій перспективі може призвести до анемії.

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Те ж саме стосується продуктів, багатих цинком. До них відносяться риба, морепродукти, свинина, яловичина, телятина, баранина, яйця та жовтий сир. Якщо ви споживаєте каву під час їжі, що містить ці продукти, ви можете значно зменшити засвоюваність цинку організмом. Дефіцит цього елемента може призвести до серйозних проблем зі шкірою, а також до порушень у роботі щитоподібної залози та імунної системи.

Раніше фахівці розповіли, що означає сонливість після кави та чому дехто не відчуває приливу енергії від напою.

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