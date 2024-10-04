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Книга рецептів

Ніжна корейська кава «Dalgona»: ви можете приготувати її лише з 3 інгредієнтів

20:31 4 жовтня 2024
корейський кавовий десерт «Dalgona»

Яких тільки рецептів заварювання кави не існує. Ось, наприклад, «мармурова» кава зі згущеним молоком, чорносливом і сіллю. Або кава з молоком і лавандою. А ця кава родом з Південної Кореї. Напій складається з розчинної кави, збитої до пишної консистенції з цукром і окропом, та молока. Назва «Dalgona» відноситься до корейських кавових цукерок, адже напій нагадує їх смак і колір. Цей простий у приготуванні десерт став хітом у соціальних мережах TikTok та Instagram. З трьох простих інгредієнтів виходить ефектний делікатес, пише Glos Wielkopolski.

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка розчинної кави,
  • 50 мл гарячої води,
  • 1 столова ложка білого кристалічного цукру,
  • 1 стакан молока.

Приготування:

У високу ємність висипати ложку розчинної кави, додати гарячу воду та цукор. За допомогою ручного блендера або міксера збивайте приблизно 2 хвилини, доки не утвориться пишний і легкий кавовий крем. Нагрійте молоко в каструлі і перелийте його в склянку. Потім на молоко потрібно викласти збиту каву.

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Нагадаємо про ідеальний час пити каву, нутриціологиня розповіла, коли пити каву корисно, а коли ні.

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