Ворог атакував Україну ударними дронами, а на Харків скинув КАБ: що відомо про нічні обстріли

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч проти 24 лютого ворожі безпілотники типу Shahed атакували міста і села України. Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові сайти.

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Ворожі безпілотники з'явились на півночі та сході країни. Також дрони фіксовалися у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Харківській областях.

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Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків дрону у столиці.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. Перебувайте в укриттях», — закликав він.

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Тривожною була також ситуація і у Харкові, де під ранок загарбники скинули керовану авіабомбу. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство», — йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що постраждалих, на щастя, немає. Водночас інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.

Також обстріли зафіксовано у низці інших областей.

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Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі в області працювали сили ППО. Збили 4 безпілотники.

«Через ворожу атаку у Дніпровському районі пошкоджені 2 приватні будинки і 2 господарські споруди. Вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Усюди минулося без загиблих та постраждалих. Нещасний випадок стався вчора надвечір у Марганецькій громаді. 67-річна жінка наступила на ворожий снаряд. Він опинилася на подвірʼї після одного з російських обстрілів. Наразі постраждала у лікарні. У неї мінно-вибухова травма й серйозне поранення стопи. Медики оцінюють стан як тяжкий», — повідомив він.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що упродовж доби окупанти завдали 421 удар по 9 населених пунктах Запорізької області.

«Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Гуляйполю та Щербаках. 242 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Привільне, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку. 13 обстрілів із РСЗВ накрили Пʼятихатки, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 162 артудари завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки», — написав він.

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін також повідомив про обстріли регіону.

«російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили торгівельні кіоски, газопровід та приватний автомобіль. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 „Shahed-131/136“», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше під час нічної атаки десятки багатоповерхівок та автомобілів було пошкоджено у Кривому Розі та Запоріжжі.

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