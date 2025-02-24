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Терористи вночі вдарили по Київщині: уламки дрона влучили в багатоповерхівку у Броварах

9:14 24 лютого 2025
Постраждала багатоповерхівка в Броварах

На Київщині внаслідок нічної атаки дронів уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок у місті Бровари. Рятувальники ліквідували займання.

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожок.

Вночі уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, запобігши його поширенню.

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Будинок ще не заселений, оскільки перебуває на стадії будівництва, тож людей усередині не було. Уламки частково пошкодили кілька приміщень на 11-му та 23-му поверхах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.

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Зазначимо, що вранці 24 лютого російські окупанти завдали авіаудару керованою авіабомбою (КАБ) по Харкову. Ворожа атака прийшлася на цивільне підприємство. Близько четвертої години ранку вибух прогримів на околиці міста, у Київському районі. Унаслідок удару пошкоджено цивільний об’єкт.

Крім того, нагадаємо, що напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши рекордну кількість дронів і завдавши ударів балістичними ракетами.

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