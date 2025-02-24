Сказала «так»: учасниця «Холостяка» виходить заміж та чекає дитину

Найяскравіша учасниця дванадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Марина Голд виходить заміж. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши відео, на якому хлопець стає на коліно та дарує їй обручку.

ВІДЕО ДНЯ

«Я сказала «так», — підписала Марина.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення колишня косметологиня з Харкова живе у Маямі. За словами дівчини її роман продовжується вже пʼять місяців.

РЕКЛАМА

«Не можу сказати, що не здогадувалась про освідчення, бо знала, що ми ідеальна пара один для одного», — написала Марина та зізналася, що чекала на такого хлопця все життя.

Підписники привітали пару, дехто припустив, що дівчина очікує на народження дитини.

«Я так розумію це подвійне свято, — натякнули на вагітність. - Вітаю».

РЕКЛАМА

«Вітаю, Найгарніша з «Холостяка», — написали у мережі.

«Яка це неймовірна новина! — зраділа колишня учасниця 12-го сезону Олександра Погорелова. — Радію за тебе».

«Обожнювала дивитись „Холостяка“ за вашою участю», — пригадали у коментарях.

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» учасниця 13-го сезону «Холостяка» розповіла про кохання після реаліті.

337

Читайте нас у Facebook