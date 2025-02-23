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Трамп вдвічі обігнав Зеленського: американці відповіли, кого вважають диктатором

13:21 23 лютого 2025
Трамп та Зеленський

Через місяць після вступу на посаду Дональд Трамп відійшов від позиції адміністрації Байдена щодо українсько-російської війни. Нещодавно він назвав українського лідера, який був близьким союзником США, «диктатором». Разом з тим більшість американців і політиків з усього політичного спектра розглядають вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року як напад на український суверенітет і вважають, що президента путіна потрібно приборкати, пише видання Newsweek.

Деякі критики попереджають про наближення «конституційної кризи», звинувачуючи Трампа в перевищенні президентських повноважень і нехтуванні правовими обмеженнями. Вони звернули увагу на певні висловлювання Дональда Трампа, зокрема на нещодавній пост у соціальній мережі Truth Social. Трамп навів цитату, яку часто приписують Наполеону Бонапарту, що змусило американців назвати Трампа диктатором.

Так, опитування YouGov, проведене серед 4071 особи, запитувало учасників, чи вважають вони Зеленського, Трампа і путіна диктаторами.

Опитування показало, що 41% учасників вважають Трампа диктатором, що лише трохи менше 45%, які так не вважають. Стать відіграла певну роль у відповідях респондентів, оскільки серед жінок 46% вважають Трампа диктатором, порівняно з 35% чоловіків. Розбіжності також простежуються і в політичних поглядах: 80 відсотків республіканців вважають, що Трамп не диктатор, тоді як 68 відсотків демократів вважають, що він диктатор. 14% респондентів заявили, що не впевнені, диктатор він чи ні.

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Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, 22% відповіли «так», а 45% - «ні». 33% не визначилися з відповіддю. Причому більшість демократів, 63%, заявили, що український лідер не є диктатором, і лише 15% вважають його таким. Республіканці розділилися між трьома варіантами відповідей: 36% не впевнені, 31% відповіли «ні» і 33% відповіли «так».

Додамо, що у відповідь на заяви Трампа про сотні мільярдів доларів американської допомоги український Мінфін показав, скільки насправді наша країна отримала фінансової допомоги від США.

Раніше повідомлялося, що США почали погрожувати Україні відключенням Starlink без угоди про рідкісноземельні метали.

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