Немає місця страху: українські зірки потужно звернулися до співвітчизників

24 лютого 2025 року — рівно три роки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Своїми спогадами, страхами, болем та надією поділилися українські зірки на сторінках у соціальних мережах. Вони подякували нашим воїнам, завдяки яким Україна вистояла та буде триматися завжди.

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«Чи потрібні сьогодні взагалі якісь слова? — звернулася Лілія Ребрик. - Зайві, пафосні, пусті — ні. Тільки — ДЯКУЮ тим, завдяки кому ми й досі живі. Тільки — ПАМʼЯТАЙТЕ тих, хто заради нас — уже ні. А решту — поборемо, хіба ж ні?»

Нагадаємо, акторка та телеведуча Лілія Ребрик всі роки великої війни разом з чоловіком та дітьми знаходиться у Києві. Майже рік тому Лілія народила третю доньку.

"Дякую тим, завдяки кому ми й досі живі", - написала Лілія Ребрик

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«Одинадцять років боротьби за власну незалежність, — написав Дмитро Монатік. — Три роки незламності. Три роки, як ми зрозуміли, що наші серця — зі сталі. Щоранку, після нічних обстрілів, ми збираємо дітей до школи. І серце стискається від того, що вони ростуть у світі, де війна стала буденністю. Але водночас я вірю: разом ми пройдемо цей шлях гідно».

У допис Дмитро додав відео одного з перших його виступів перед захисниками та захисницями.

«Перші місяці великої війни, — згадав Монатік. — Бомбосховище, холод — і водночас неймовірна сила людей, які стоять за Україну».

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Виступ Монатика у бомбосховищі

Зі словами підтримки звернувся до своїх шанувальників і відомий співак Павло Зібров.

«Ми сильні, — написав Павло Миколайович. — Ми вільні. Ми непереможні. І ми обов’язково переможемо!»

Відомий шеф-кухар та суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво повернувся до України відразу після звільнення Ірпеня, де має будинок. Ектор продовжує волонтерити, підтримувати ЗСУ та працювати задля Перемоги.

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«Той перший день… груди стискає від болю, а реальність здається нереальною… — згадав Ектор. — Памʼятаю, слово «ПОЧАЛОСЯ», памʼятаю перші кадри, перші новини…

Досі боляче… Так, сьогодні важко. Так, втома пробирається під шкіру, а розпач іноді тисне на груди. Але ми не маємо права зупинитися!!! Кожен наш донат — це ще один шанс для солдата повернутися живим. Це ще одна ракета, що не впаде на наш дім. Це ще один клаптик рідної землі, що залишиться нашим.

ПЕРЕМОГА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС".

«1096 днів болю, втрат, активної боротьби за незалежність, цінності та право жити вільно на рідній землі, — написав на своїй сторінці співак Артем Пивоваров. — Ми залишаємося вірними своїм принципам та продовжуємо показувати світові, якою має бути країна у 21 столітті. Велика шана та вдячність кожному та кожній, хто боронить нашу Батьківщину».

Джамала, яка за часів вторгнення втретє стала мамою, зізналася, що, попри все, українці продовжують жити та любити.

За словами Джамали, українці продовжують жити та любити

«Але, попри все, ми продовжуємо жити, любити та вірити у світле майбутнє, де наші діти зростатимуть у мирі, — написала артистка. — Я б не хотіла, щоб війна затьмарила нашу людяність й нашу силу. Наш біль — це наша свідома пам’ять, а наша боротьба — це крок до відновлення справжнього життя, де немає місця страху та постійній тривозі».

Популярна акторка Наталка Денисенко звернулася до своїх підписників потужним віршем Василя Симоненка.

«Хочеться, щоб всі почули те, що написали нам крізь віки, бо в поезії закладено дуже багато меседжів…» — додала Наталка.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» телеведуча та акторка Ірина Хоменко розповіла про виклики під час великої війни.

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