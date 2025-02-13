Після 20 лютого буде тільки так: ФОПи мають сплачувати податки та ЄСВ по-новому

У лютому на ФОПів чекають не тільки нові ліміти на карткові перекази, що вже діють, а й необхідність здавати податкову звітність по-новому. Останнє передбачає тепер подання звітів не раз у квартал, як раніше, а щомісяця.

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Про це нагадує сайт Державної податкової служби України, за яким останній звіт за старою формулою за 2024 рік необхідно було здати до 10 лютого. Тепер до 20 лютого слід подати звіт за новою формою за січень, і після цього звітність подаватиметься щомісяця.

Завантажити нові форми податкового розрахунку та додатки можна за посиланням. Надалі звітність з ПДФО та ЄСВ буде щомісячною до 20 числа, тобто звіт за лютий буде необхідно здати до 20 березня.

За новою формою подаються розрахунки з типом «Уточнюючий» та розрахунки за попередні періоди (крім розрахунку за IV квартал 2024 року до 10.02.2025).

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Також після змін у законодавстві ФОПам доведеться платити щомісяця більше податків, ніж раніше, що в залежності від групи єдиного податку становитиме:

1 група — єдиний податок 302 гривні 80 копійок, єдиний соціальний внесок (ЕСВ) — 1760 гривень та військовий збір у 800 гривень, разом: 2862,4 грн;

2 група — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок та 800 гривень військовий збір, разом: 4160 грн;

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3 група — 1760 гривень ЄСВ, 5% від доходу у вигляді єдиного податку та 1% у вигляді військового збору;

4 група єдиного податку — 1760 гривень ЄСВ, військовий збір 800 гривень та єдиний податок залежно від площі землі та її нормативної грошової оцінки.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», зростання податків спровокувало масове закриття ФОПів, що стало антирекордом за 5 років.

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