Коригували ракетні удари по трьох регіонах України: СБУ затримала групу російських агентів

Служба безпеки України нейтралізувала чергову групу агентів фсб, яка за завданням рф шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях. Зловмисники коригували ракетні атаки рашистів по локаціях Сил оборони.

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За даними спецслужби, російські агенти готували координати для вогневого ураження українських об’єктів.

Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Завербовані російською розвідкою шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах. Усі вони були розосереджені по трьох регіонах України, але мали спільного російського куратора — кадрового співробітника управління фсб по чорноморському флоту рф. Його особу вже встановлено кіберфахівцями СБУ, зазначили в СБУ.

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У Львові зрадник для збору розвідданих влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.

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Мешканець Київщини їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ.

Мешканець Харкова відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.

Служба безпеки викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала «на гарячому», коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей.

У затриманих вилучено мобільні телефони з анонімними чатами у месенджері, які вони використовували для контактів з фсб.

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Зрадникам повідомили їм про підозру у державній зраді, яка вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше на Київщині СБУ затримала російського агента, який «зливав» ворогу дані про ексзасуджених, що погодились воювати за Україну. Також спецслужбою було затримано російського агента, який розвідував позиції ЗСУ під Авдіївкою.

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