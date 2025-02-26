«Соромно»: Ріанна шокувала розповіддю про свої успішні альбоми

Ріанна розповіла про свої найуспішніші альбоми, заявивши, що її улюбленим проєктом був альбом 2016 року «Anti», який вподобали і її фанати. Співачка, яка стала бізнеследі, пояснила, що вона може мати «позатілесний досвід», слухаючи цей свій альбом, і зізналася, що взагалі їй завжди було «соромно» слухати власну музику, пише Hola.

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«Я слухаю „Anti“ згори донизу, не соромлячись», — сказала вона про свій восьмий студійний альбом.

Проєкт 2016 року містить кілька хітів, зокрема «Work», «Needed Me» і «Love on the Brain».



Щодо інших своїх альбомів, то співачка сказала виданню: «Мені завжди було соромно, насправді я не люблю слухати свою музику, але „Anti“ — цей альбом можу послухати. Це наче не я співаю, якщо я просто слухаю. Це єдиний альбом, з яким я можу отримати позатілесний досвід… Ви знаєте, коли ви чуєте свій голос у голосовій пошті. Вважаю, що музика — це моя свобода».

Співачка та бізнесвумен розповіла, що новий альбом наразі «безжанровий», і вона знає про очікування своїх шанувальників.

«Через деякий час я подивилася на це і подумала, що стільки часу, проведеного далеко від музики, потрібно зарахувати для наступної речі, яку всі почують. Це має зараховуватися. Це має значення. Я повинна показати їм цінність очікування», — сказала співачка.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Ріанна потролила шанувальників футболкою з написом «Я на пенсії».

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