Провокативна, сексуальна і стильна: Ріанна набагато успішніше, ніж Меган Маркл, просуває свій бренд

Відома співачка Ріанна, яка потролила шанувальників надписом на футболці, наполегливо працює, щоб вивести свій бренд Fenty на новий рівень. Нові подробиці про високі кар'єрні амбіції артистки розповів інсайдер.

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«Ріанна, безумовно, дуже провокативна. Вона йде дуже тонкою лінією, розсуваючи межі та додаючи багато сексуальної привабливості, але зберігаючи при цьому стиль, — наводить слова джерела видання Geo.tv. - Вона не просто показує своє ім’я, вона вкладає в це всю свою душу, і тому вона набагато краща, ніж майже будь-яка інша знаменитість у модній грі».

Інсайдер зауважив, що співачка, яка є мамою двох дітей, ніколи не стримувала свій творчий потенціал і визначала пріоритети того, що хочуть її клієнти, щоб процвітати.

«Вона не зупиняється, вона продовжує розширюватися і має величезні амбіції щодо розвитку свого бізнесу та банківського рахунку», — додало джерело.

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Тут доречно згадати, що у 2023 році Ріанна відзначила своє повернення до співпраці з Puma для колекції Fenty після шести довгих років перерви. Вона вперше співпрацювала з Puma у 2015 році, пішла у 2017 році, щоб зосередитися на інших справах. Потім, у червні 2024 року, Ріанна запустила свою лінію догляду за волоссям під назвою Fenty Hair.

Крім того, ще 2021 року Ріанна стала першою у світі жінкою-музикантом, якій вдалося потрапити до «клубу мільярдерів», а на наступний рік Forbes вперше додав її ім'я до щорічного списку найбагатших жінок у США, які самі заробили свої статки.

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На цьому тлі Меган Маркл, яка неодноразово намагалася запустити свій розпіарений бренд American Riviera Orchard, виглядає явною невдахою. З ребрендингом іміджу у герцогині Сассекської теж не все блискуче.

Фото: Getty Images

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