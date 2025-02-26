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Гроші

Пенсії зростуть у середньому на 550 гривень: чого чекати у березні пенсіонерам

13:31 27 лютого 2025
1000 гривень

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсії, середній розмір якої, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зросте на 11,5%. При цьому в середньому розмір пенсійних виплат збільшиться на 556 гривень — з нинішніх 5 789 до 6 345 гривень.

Такі дані наводить міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. А сама індексація відбудеться приблизно для 10,1 млн українських пенсіонерів, з яких 9,2 млн — за віком, 672 тисячі — пенсіонери силових відомств і 23 тисячі — колишні держслужбовці.

Індексація на 11,5% вийшла на базі обліку офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін — 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022−2024 роки — 11%. В результаті середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 789 до 6 345 грн.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч постраждалих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. А 1 квітня також відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу).

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Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Так, максимальний розмір зростання пенсії не перевищить 1500 гривень, а мінімальний становитиме не менше 100 грн.

Також буде проведено індексацію і для «молодих» пенсіонерів, з коефіцієнтом 1,115.

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