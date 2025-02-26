Пенсії «молодих» пенсіонерів теж проіндексують: в уряді назвали коефіцієнти

Після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав суми підвищення пенсій у березні, в Кабінеті міністрів додали, що проіндексовані будуть також виплати тим, хто вийшов на пенсію до 31 грудня 2024 року (раніше повідомлялося, що індексація їх не стосуватиметься).

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Для «молодих» пенсіонерів перерахунок буде проведений з коефіцієнтом 1,115, йдеться у постанові Кабміну від 25 лютого 2025 року № 209.

Згідно з постановою, перерахунок буде проведений для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників та науковців.

Для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, встановлені такі коефіцієнти індексації:

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- у 2021 році, — 1,0575;

- у 2022 році, — 1,046;

- у 2023 році, — 1,0345;

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- у 2024 році, — 1,023.

Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім того, з 1 квітня 2025 року без додаткового звернення особи буде проведений перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням їх оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій буде проведений для 629 тисяч працюючих пенсіонерів.

Зазначимо, людям віком 65+, які не працюють й страховий стаж яких становить не менше як 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 758 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;

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- пенсіонерам віком 80+, страховий стаж яких становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 758 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

- пенсіонерам віком від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 613 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

- особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених в абзаці першому цього підпункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 323 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру,

- іншим особам, які отримують пенсію, не працюють та в яких щомісячний розмір пенсійних виплат, не досягає 3 038 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Якщо у пенсіонерів віком від 70 до 80 років страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, щомісячна доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 613 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 613 гривень.

Крім того, варто нагадати, що станом на 1 січня 2025 року середня пенсія становила 5 789 гривень Очікується, що після індексації з 1 березня середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні збільшиться до 6 345 гривень.

Також нагадаємо, що деякі категорії пенсіонерів можуть отримати до 10 тисяч грн допомоги до дня народження.

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