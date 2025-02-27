Після оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року кремль помітив тривожні ознаки появи нових політичних розколів серед російських «ветеранів». Часткова мобілізація різко розширила їхнє коло і спонукала російське суспільство поставити важкі питання про демобілізацію та наслідки війни для майбутнього рф, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ВІДЕО ДНЯ

«Часткова мобілізація також виявила зростаючу нерівність між різними класами російських військ, особливо тих, які були набрані з початку 2022 року за допомогою імпровізованої кампанії вербування добровольців. кремль надав повноваження різним покровителям масово вербувати добровольців, ув’язнених, іноземців і колишніх ветеранів, в результаті чого покровителі пропонували різні фінансові та соціальні пільги, щоб стимулювати вербування. Зрештою всі ці сили отримали різне поводження, обладнання та умови на передовій, що спонукало багатьох новобранців звинуватити Міністерство оборони рф у нехтуванні та поставити під сумнів справедливість і законність цих стимулів», — пишуть аналітики.

В ISW вказали, що путін намагається уникнути сучасного аналога «ветеранського громадянського суспільства», що з'явився після виведення радянських військ з Афганістану, оскільки побоюється політичної нестабільності.

«путін побоюється ризиків та проблем, пов'язаних із реінтеграцією понад 700 000 „ветеранів“ у російське суспільство, і тому навряд чи проведе повну чи швидку демобілізацію — навіть у разі врегулювання війни в Україні шляхом переговорів», — кажуть аналітики.

РЕКЛАМА

Сполучені Штати та союзники України, при оцінці переговорної позиції росії та вимог щодо забезпечення міцного миру, повинні враховувати страх кремля перед виникненням ветеранських груп та демобілізацією, вважають аналітики.

«Російська влада сприймає демобілізацію „ветеранів“ як потенційну загрозу стабільності режиму», — додають вони.

Раніше публікувалася думка експертів про те, що втрати від війни проти України будуть жахливими для росії — покалічені солдати та зруйнована економіка.

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook