Для сталого миру потрібні зусилля: Мелоні про ситуацію в Україні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що неможливо мати справедливий, міцний мир в Україні, якщо Київ не отримає гарантії, що росія знову не вторгнеться. На її думку, потрібні зусилля, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

«Він настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб це не повторилося, і європейські країни, які відчувають загрозу, зможуть почуватися в безпеці, — цитує Мелоні італійська Ansa. - Я завжди говорила і вважаю, що ці гарантії безпеки повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу, тому що це найкраща основа для гарантування миру, який не є ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику того, що Європа може знову впасти в драму війни».

Інші рішення, додала вона, здаються більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними.

Додамо, що останнім часом лідери деяких країн Європи обговорюють можливість відправки військ в Україну після режиму припинення вогню. Як повідомляло видання AFP, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні стверджувала, що відправка миротворців в Україну є «найскладнішим і найменш ефективним варіантом забезпечення миру». І додала, що у будь-яких обговореннях щодо України мають брати участь США.

РЕКЛАМА

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США не надаватимуть нашій країні жодних особливих гарантій безпеки, але вкотре наголосив на економічній складовій відносин.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook