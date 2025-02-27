Відомий правник показав, як ВАКС спотворює практику ЄСПЛ, ігноруючи наявність 100% алібі

Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини. Фактично ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини, — заявив заслужений юрист України, член правління Асоціації адвокатів України Семен Ханін.

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«Мовчки спостерігати за цим сили вже більше немає! Фактично ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини. Слідчі судді спотворюють практику ЄСПЛ: вони з ВАКС стверджують, що в разі відсутності 100% алібі, „особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення“. І це дуже прикро…», — написав Ханін.

За його словами, слідчі судді ВАКС усі докази сторони обвинувачення апріорі вважають належними, допустимими та достовірними. Тоді як до доказів та аргументів сторони захисту ставляться як до таких, на які на стадії обрання запобіжного заходу не потрібно звертати увагу, зазначив відомий юрист.

«За таких обставин кожна підозра виявляється обґрунтованою, навіть при наявності 100% алібі…», — повідомив юрист.

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Він наголосив, що на сьогодні слідчі судді ВАКС перетворили на фарс з’ясування обґрунтованості підозри на досудовому розслідуванні.

«І це зрозуміло не відповідає завданням кримінального провадження. Але фактична безкарність надає слідчим суддям відчуття якогось свавілля», — підсумував Ханін.

Раніше Єврокомісія заявляла, що Вищий антикорсуд стає дедалі більш залежним від НАБУ та САП, які систематичного порушують конституційні права людини.

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Адвокат Тарас Баранов звинувачував НАБУ у підігруванні прокурорам САП та детективам НАБУ. «Судді ВАКС дотримуються посттоталітарного, пострадянського підходу, коли потрібно посприяти обвинуваченню — САП та НАБУ, виконати їхню задачу», — наголошував правник.

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