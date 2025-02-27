Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який терміново скликає європейських лідерів, заявив, що російська агресія не зупиниться на кордонах України. Вона, додав він, також загрожує британцям. Раніше «ФАКТИ» публікували заяву ексміністра оборони Британії про те, що путін повернеться, щоб відвоювати в України ще більше території.

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«Велика Британія вступила в нову еру національної безпеки. Нова ера глобальної небезпеки розпочата після жорстокого повномасштабного вторгнення путіна в Україну, — сказав Стармер. - Якби ви мені кілька років тому сказали, що одного разу ми знову побачимо російські танки, які будуть котитися до європейських міст, я б ніколи не повірив. росія, Північна Корея, Іран - зараз ми стикаємося з ворогами, які з радістю загасили б світло демократії, якби мали шанс. І вони все більше готові працювати разом, щоб загрожувати нашим інтересам. Путінська агресія не зупиняється на кордонах України. Це загрожує нам тут, удома».

Якщо Україна не буде належним чином захищена від путіна, Європа стане лише нестабільнішою. Це завдасть ще більше болю, додав прем’єр-міністр.

«Крім того, як наша історія неодноразово показує, такі тирани, як путін, реагують лише на силу. Тож саме так ми маємо зустріти випробування цієї нової ери — з силою. Я не вірю, як стверджують деякі люди, що Британія повинна робити вибір між Європою та Америкою. Що стосується національної безпеки, США є нашим найважливішим союзником. Відмова від цих відносин суперечила б нашій історії та нашим фундаментальним національним інтересам», — резюмував Кір Стармер.

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Раніше у Британіїзаявили, що Україна знаходиться на незворотньому шляху до НАТО.

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