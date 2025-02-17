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Світ

Україна на незворотньому шляху до НАТО: про що заявили у Британії

11:33 17 лютого 2025
Кір Стармер та Зеленський. Підтримка Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер, який разом з Макроном працює над планом відправлення військ в Україну, запевнив президента України Володимира Зеленського, що Україна на «незворотньому шляху» до НАТО. Як оголосив британський уряд, Стармер у телефонній розмові запевнив Зеленського у продовженні підтримки Лондона. Мовляв, це буде тривати стільки, скільки це буде потрібно.

«Така позиція суперечить останнім заявам президента США Дональда Трампа та його міністра оборони Піта Гегсета, які назвали вступ України до НАТО нереальним», — повідомляє видання t-online.

Днями Дональд Трамп розмовляв із главою кремля володимиром путіним і Зеленським. Він зазначив, що вступ України до НАТО «не може бути частиною мирного рішення, оскільки росія ніколи цього не прийме».

Стармер, натомість, вважає, що переговорів щодо України без України бути не може. У британському уряді зазначили, що західні союзники вже минулого року погодилися підтримати Україну на шляху до вступу до військового альянсу.

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Раніше повідомлялося, що останній «Рамштайн» вперше скликаний Британією, а США теж вперше не оголосили нових пакетів допомоги для України.

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