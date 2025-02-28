Відома українська співачка Ірина Білик, яка любить радувати шанувальників перекладом на українську своїх хітів, вирішила потішити фанатів повідомленням про закінчення війни.

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За її словами, довгоочікуваний мир настане вже весною, а саме до дня народження Ірини. Про це артистка заявила в етері телеканалу М1.



«Я дуже хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше й востаннє. От чомусь мені здається, що саме до мого дня народження закінчиться війна. Чомусь я так відчуваю. До моїх концертів у Києві, до 6 квітня», — сказала Білик в програмі «Світанок».

Також пані Ірина зазначила, що планує великий тур Україною, тому вірить, що найближчим часом закінчиться повномасштабна війна.

Звичайно, чи справдиться передчуття співачки — покаже час. Можливо, на користь реалізації бажання Ірини Білик та багатьох українців стане той факт, що цьогоріч зірка відзначатиме великий ювілей — їй виповниться 55 років. І святкувати вона буде масштабно.

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Як відомо, народна артистка України Ірина Білик почала свою кар'єру у 1988 році. А через рік дебютувала на фестивалі «Червона Рута».

У 1997 році Білик вирушила у найбільший концертний тур в історії українського шоу-бізнесу — всеукраїнський тур «Так просто», який охопив 25 найбільших міст України. Згодом її популярність почала набирати обертів. Найбільшими хітами співачки є «Сніг», «Одинокая», «Нас нема» та багато інших.

Нагадаємо, на думку відомого карпатського мольфара Михайла, війна в Україні закінчиться капітуляцією росії у травні 2025 року. Цьому передуватиме отруєння очільника кремля володимира путіна. Згідно з передбаченнями мольфара, російського диктатора зрадять люди з найближчого оточення.

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