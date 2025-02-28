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Наводили ракети на аеродроми та ППО: затримано двох агентів росії

14:44 28 лютого 2025
Слідчі дії СБУ

Співробітники СБУ затримали двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.

За інформацією відомства, на Черкащині було зірвано нові спроби ворога отримати актуальні дані про Сили оборони — затримано 20-річного мешканця міста Радивилів. Молодик шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону. Він мав завдання фіксувати орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. А щоб встановити локації оперативних аеродромів, фігурант під виглядом зустрічі з близькими виїжджав до Львівської області.

20-річний чоловік шпигував за підрозділами ЗСУ. Фото СБУ

Як виявилося, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до росії і паспорт країни-агресора.

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Тим часом у Полтаві було затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по обласному центру. Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста, після чого відслідковувала наслідки ворожих «прильотів».

58-річна жінка коригувала ракетно-дронові атаки рф по Полтаві. Фото СБУ

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Зловмисники вже перебувають під вартою, очікуючи на вирок суду, і можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

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Також нагадаємо про нещодавню нейтралізацію великої групи агентів фсб, яка за завданням рф шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях.

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