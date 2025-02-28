Наводили ракети на аеродроми та ППО: затримано двох агентів росії
Співробітники СБУ затримали двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.
За інформацією відомства, на Черкащині було зірвано нові спроби ворога отримати актуальні дані про Сили оборони — затримано 20-річного мешканця міста Радивилів. Молодик шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону. Він мав завдання фіксувати орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. А щоб встановити локації оперативних аеродромів, фігурант під виглядом зустрічі з близькими виїжджав до Львівської області.
Як виявилося, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до росії і паспорт країни-агресора.
Тим часом у Полтаві було затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по обласному центру. Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста, після чого відслідковувала наслідки ворожих «прильотів».
Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Зловмисники вже перебувають під вартою, очікуючи на вирок суду, і можуть отримати до 8 років позбавлення волі.
Також нагадаємо про нещодавню нейтралізацію великої групи агентів фсб, яка за завданням рф шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях.88
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