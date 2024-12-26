Одруження мільярдера: один з найбагатших чоловіків світу вирішив більше не бути холостяком

Засновника інтернет-магазину Amazon Джеффрі Безоса постійно називають серед найбагатших людей світу.

Тому не дивно, що звістка про його скоре одруження на 54-річній ведучій Лорен Санчес зацікавила навіть Ілона Маска та ще одного багача — Білла Екмана, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Зокрема, Маск та Екман обговорювали у мережі X (колишній Twitter), чи дійсно молодята збираються витратити на весілля 600 млн доларів.

Також таблоїди повідомляли, що весілля нібито має відбутися у найближчі після Різдва вихідні в Аспені, тобто вже цього вікенду. За даними ЗМІ, 60-річний засновник Amazon викупив там елітний ресторан східної кухні, а сама церемонія повинна пройти на ранчо, на якому розташований курорт Кевіна Костнера. Гостей, серед яких, очевидно, будуть бізнес-еліта та зірки шоу-бізнесу, нібито планується розмістити у п'ятизірковому готелі.

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Однак після публікацій Безос, статки якого оцінюються в 194 млрд доларів, особисто вийшов на зв'язок, спростувавши цю інформацію.

«Все це повна брехня — нічого з цього не відбувається. Стара приказка „не вір усьому, що бачиш“ сьогодні вірна, як ніколи», — написав він у мережі X.

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Втім, багато хто вважає, що зробив він це тільки через те, що його таємницю було розкрито.

Про молодят відомо, що їх роман зав'язався у 2018 році, коли вони обоє перебували у шлюбі. У результаті засновник Amazon розлучився з дружиною Маккензі, з якою він прожив у шлюбі 25 років і виховував трьох біологічних та одну прийомну дитину.

Колишня дружина відсудила у Безоса 35 млрд доларів, ставши четвертою у рейтингу найбагатших жінок планети.

Санчес також розлучилася з чоловіком, з яким виховує доньку. Зараз вона регулярно публікує у своїх соцмережах фото з Безосом і розповідає про «тихе» життя з мільярдером.

Раніше ми розповідали про те, як найбагатша родина Азії гучно відзначала одруження свого сина.

Відзначати весілля почали у березні на триденній вечірці у сімейному маєтку в місті Джамнагар в Індії. Потім мільярдерів, зірок А-класу та представників бізнесу, всього близько 1200 людей, зібрали у круїз, що стартував з Палермо. Само весілля пройшло у липні у Версалі. Весілля Ананта Амбані вже назвали «весіллям століття» через колосальні витрати і небачений розмах.

Фото: https://www.dailymail.co.uk/, https://www.instagram.com/laurenwsanchez/

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