Криптовалюта ставить антирекорди падіння, біткоїн може впасти до 60 тисяч доларів: до чого тут Дональд Трамп

Незважаючи на явні симпатії президента США Дональда Трампа до криптовалют, його економічні рішення скоріше негативно впливають на економіку і курс «крипти». Так, наприкінці лютого крипторинок серйозно впав після історичного максимуму — приблизно на 25% до 79 тисяч доларів за біткоїни після 109 тисяч 20 січня.

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Ймовірним поясненням такого різкого падіння є заяви Дональда Трампа щодо запровадження мит у 20−25% на імпорт до США, передусім із країн Євросоюзу. Це вже призвело до падіння цін на акції найбільших американських компаній на 3−22%.

Як прогнозує економічний експерт Данило Монін, якщо мита на імпорт з ЄС буде запроваджено, як і заплановані з 4 березня мита на товари з Канади та Мексики, з майбутнім запровадженням 20% платежів на китайські товари, падіння цін на акції та криптовалюти продовжиться. Наслідком цього для фондового ринку може виявитися його падіння на 15%.

Ситуація на ринку криптовалют, крім заяв і можливих рішень з боку Дональда Трампа, ускладнюється внутрішніми факторами, підкреслює експерт. Серед них, продаж 25 лютого біткоїн-фондами власне біткоїнів майже на 1 млрд доларів, а всього за тиждень — майже на 3 млрд доларів.

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«Якщо розпродажі біткоїнів відбуватимуться зі швидкістю 8−10 тис. біткоїнів на день, то цей обсяг ринок не в змозі проковтнути, особливо з огляду на знаходження ринку в стані екстремального страху. Продовження розпродажів біткоїн-фондами рухатиме вниз як ринок біткоїна, так і інших криптовалют, багато з яких і так уже перебувають у статусі «нижче плінтуса», — вважає Данило Монін.

Загалом, на думку експерта, можливі два сценарії подій:

продовження падіння курсу біткоїна до 75 і навіть 60 тисяч доларів уже протягом одного тижня;

рішення Дональда Трампа скасувати або хоча б відтермінувати введення імпортних мит призведе до швидкого відновлення курсу біткоїна та інших криптовалют.

Зауважимо, що сценарій падіння курсу криптовалют, який експерт вважає базовим і найімовірнішим, може бути корисним для українських власників крипти, адже, як не виключено, затягне запровадження податку на криптовалюту, який хотіли запровадити ще в січні.

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