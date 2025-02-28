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«Набридли щоденні брехливі звинувачення»: Пишна подає до суду позов проти Заболотної

19:40 28 лютого 2025
Людмила Пишна. Фото: vidchui.org.

Голова громадської організації «Відчуй» Людмила Пишна подає судовий позов проти Наталії Заболотної — для захисту ділової репутації та спростовування наклепницьких звинувачень. Про це йдеться в офіційній заяві Пишної, розміщеній на Facebook-сторінці ГО «Відчуй».

«Зважаючи на те, що Заболотна не припиняє свої спроби спекулювати на прізвищі моєї родини та чи не щодня додає до своїх звинувачень у рейдерстві ще відверто абсурдні припущення щодо невідповідного використання коштів,… вважаю за необхідне скористатися своїм законним правом на судовий захист ділової репутації», — заявила Пишна.

Вона припускає, що ця ситуація може бути пов'язаною з посадою її чоловіка

«Надуманість звинувачень, зміни акцентів від заяви до заяви, відсутність жодних доказів та постійна відсилка до державної посади мого чоловіка дає привід думати, що Наталя залучена у замовну кампанію і є не жертвою вигаданого „рейдерства“, як вона спочатку намагалася це подати…», — заявила голова ГО «Відчуй».

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Пишна зазначає, що всі благодійні внески, які надійшли на рахунки ГО «Відчуй» з благодійних заходів, про які згадує під час публічних заяв Заболотна, були розподілені між заздалегідь визначеними реципієнтами й організація готова надати усі копії договорів та відповідні акти приймання-передавання.

Нагадаємо, на початку лютого засновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна звинуватила Людмилу Пишну у захопленні галереї, яка розміщується у ТЦ «Домосфера».

Сама Пишна заявляла, що не має жодних домовленостей із Заболотною, а остання нібито намагається залучити її до ситуації із продовженням договірних відносин між ТЦ «Домосфера».

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