Під час чергової атаки «шахедами» російські загарбники масовано били Харкову та Харківщині. Під атакою знаходилися три райони — Київський, Шевченківський та Новобаварський.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають в ДСНС, внаслідок атаки пошкоджені медичний заклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури. А в будівлі пожежно-рятувального підрозділу були вибиті вікна, двері та ворота.

«Виникло чотири осередки пожеж. Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них — 56 пацієнтів та дитина», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Росіяни вдарили дронами-камікадзе по центру Харкова. Фото поліції

Рятувальники гасили пожежі на чотирьох локаціях. Фото поліції

«Суспільне» з посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашту повідомляє, що в лікарні перебували хронічно хворі люди. «Переважно, це лежачі хворі. Поранених серед них, на щастя, немає. Але всіх їх, звичайно, треба евакуювати до інших лікарень. Тому що потрощені вікна, двері. Все залито водою, тому що була пожежа», — наголосив медик.

РЕКЛАМА

Мер Харкова повідомив про сімох постраждалих внаслідок ударів "шахедами" по центру Харкова. Фото поліції

Очільник обласної ВА Олег Синєгубов уточнив, що дитина отримала поранення склом. Він наголосив, що всі удари прийшлися по цивільній інфраструктурі в центрі міста.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, в Харкові постраждали семеро містян. Загалом, за його інформацією, ворог завдав дев'ять ударів «шахедами».

РЕКЛАМА

Про атаку мешканців обласного центру попередили близько 23:00 увечорі напередодні. Вибухи в місті лунали майже до опів на першу годину ночі.

А на Одещині, яка також зазнала атаки з повітря, є жертви.

Під Одесою "шахеди" вдарили по підприємству. Фото ДСНС

В Одеському районі загинула людина, ще одна була поранена. Фото ДСНС

«Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби», — повідомляв очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Місцеві пабліки пишуть, що пошкоджень зазнала тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець».

За даними командування ПС ЗСУ, цієї ночі ворог застосував 154 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 08:30 підтверджено збиття 103 дронів-камікадзе у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Нагадаємо, що Харківщина перебувала під масованою атакою і напередодні — ворог бив по цивільній інфраструктурі та по енергосистемі регіону.

Фото ДСНС

73

Читайте нас у Facebook