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«Сьогодні за президента і країну не було соромно. Не впевнений, що те саме можуть сказати американці», — Віталій Дейнега

9:31 1 березня 2025
Віталій Дейнега прокоментував сварку Трампа та Зеленського. Фото з соцмереж
Засновник фонду «Повернися живим» Віталій Дейнега, коментуючи жорсткий та емоційний брифінг Володимира Зеленського та Дональда Трампа, нагадав слова Черчіля про те, що нація, яка між війною і ганьбою обере ганьбу, матиме і те, і інше.

«Нас не нагнули сьогодні і не затягнули в пастку, — пише Віталій Дейнега. — Я не голосував за Зе, але повністю його підтримую сьогодні. На брифінгу з Трампом лідером сильної, вільної і гідної країни виглядав не Трамп.

Що ж стосується паніки, шантажу та поставок зброї — нам буде важко і ми вчергове заплатимо своєю землею та кровʼю за чужі жадібність, боягузство та слабкість. Але до остаточної військової поразки це теж не призведе. Десь підтягнеться Європа та решта світу. А десь реалії сучасної війни дадуть про себе знати.

Дрони унеможливлюють швидкі рейдові дії. Тому, якщо у нас їх буде достатньо, ми зможемо сповільнювати і робити вкрай дорогим просування ворога. А оскільки дрони ще й доволі дешеві — разом з Європейцями ми їх якось потягнемо.

Буде важко. Нам буде важко, але ми вистоїмо. Сьогодні за президента і країну не було соромно. Не впевнений що те саме можуть сказати американці.

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Черчіль казав що нація, яка між війною і ганьбою обере ганьбу, матиме те і інше. Сьогодні ми не обрали ганьбу. А іншого вибору нам, схоже, ніхто сьогодні не пропонував".

Фото із соцмереж

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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