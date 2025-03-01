«Сьогодні за президента і країну не було соромно. Не впевнений, що те саме можуть сказати американці», — Віталій Дейнега

«Нас не нагнули сьогодні і не затягнули в пастку, — пише Віталій Дейнега. — Я не голосував за Зе, але повністю його підтримую сьогодні. На брифінгу з Трампом лідером сильної, вільної і гідної країни виглядав не Трамп.

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Що ж стосується паніки, шантажу та поставок зброї — нам буде важко і ми вчергове заплатимо своєю землею та кровʼю за чужі жадібність, боягузство та слабкість. Але до остаточної військової поразки це теж не призведе. Десь підтягнеться Європа та решта світу. А десь реалії сучасної війни дадуть про себе знати.

Дрони унеможливлюють швидкі рейдові дії. Тому, якщо у нас їх буде достатньо, ми зможемо сповільнювати і робити вкрай дорогим просування ворога. А оскільки дрони ще й доволі дешеві — разом з Європейцями ми їх якось потягнемо.

Буде важко. Нам буде важко, але ми вистоїмо. Сьогодні за президента і країну не було соромно. Не впевнений що те саме можуть сказати американці.

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Черчіль казав що нація, яка між війною і ганьбою обере ганьбу, матиме те і інше. Сьогодні ми не обрали ганьбу. А іншого вибору нам, схоже, ніхто сьогодні не пропонував".

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