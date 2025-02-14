Вікторія Бекхем вперше за кілька років змінила імідж: зрізала каре і пофарбувала кінчики волосся (фото)

Матуся чотирьох дітей та модельєрка Вікторія Бекхем досить часто відвідує презентації різних брендів і прийоми у королівському палаці, тому завжди тримає себе у формі і слідкує за власним стилем.

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Але навіть їй, певно, іноді хочеться щось змінювати у своєму іміджі, що вона й зробила днями, показавши результат у соціальній мережі.

Як видно на знімках, вона відрізала каре і пофарбувала кінчики волосся у світлий колір.

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У коментарях підписники зазначили, що Вікторії йде така стрижка: «Дуже елегантно», «Довге волосся подобалося більше, але так теж красиво», «Нова стрижка її освіжила».

За словами підписників, Вікторія не змінювала стрижку з 2022 року, коли вирішила відрощувати волосся.

А напередодні Дня святого Валентина модельєрка представила новий топ власного виробництва, який, на її думку, повинен сподобатись чоловікові Девіду.

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«Це найкраща річ для вечірніх побачень, — написала вона. -Топ досить чуттєвий, стриманий, і мені подобається приталений силует у стилі 90-х, що додає грайливих відтінків класичному крою смокінгів. Я поєднаю топ з брюками з атласним поясом для ефектного вигляду та новим намистом-підвіскою із запонками — наряд ідеально підходить для Дня святого Валентина».

Як відомо, Вікторія Бекхем володіє власним брендом жіночого одягу, а 2019 року запустила косметичну лінію Victoria Beckham Beauty. Зараз вона часто показує у соцмережах, як фарбується за допомогою продукції свого бренду. А нещодавно для просування бренду Вікторія також почала залучати свою 13-річну доньку Харпер. Вона все частіше стала з'являтися у громадському просторі.

А раніше журналісти з'ясували, у чому була причина сварки Меган Маркл і Вікторії Бекхем.

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