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Світ

Треба поважати: генсек НАТО закликав Зеленського помиритися із Трампом

17:24 2 березня 2025
Зеленський та Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що він двічі розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі в Білому домі з президентом США, пише BBC.

Рютте сказав, що «не має права говорити про те, що обговорювалося», але зазначив, що нагадав Зеленському, що «ми повинні поважати» те, що Трамп зробив для України.

У розмові з BBC очільник НАТО зізнався, що Зеленський «повинен знайти спосіб» відновити свої стосунки з американським колегою Дональдом Трампом після того, як вони посварилися в Білому домі.

«Під час першої адміністрації Трампа — з 2017 по 2020 рік — США схвалили продаж протитанкового ракетного комплексу Javelin, який дозволив Україні відбиватися, коли росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у 2022 році. Ми дійсно повинні віддати належне Трампу», — сказав Рютте.

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Раніше президент Франції Макрон прокоментував скандал у Білому домі і розповів, що робити далі.

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