ЗСУ контратакують на лінії фронту: ЗМІ спростували скандальні заяви Трампа

Незважаючи на те, що Трамп наполягає на тому, що Зеленський і Україна «не в дуже хорошому становищі», українські війська контратакують щонайменше на двох найважливіших лінії фронту, пише Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

Ще кілька місяців тому росіяни мали імпульс у великі війні. Це вже не так, особливо в місті Торецьк і його околицях на сході України. Місце запеклих міських боїв Торецьк — або те, що від нього залишилося, — перейшло під контроль російських військ на початку лютого. Шахтарське місто з довоєнним населенням 35 000 чоловік, Торецьк має важливе значення. Він розташований на височині, звідки відкривається вид на важливі лінії постачання, що проходять вздовж української сторони лінії фронту, йдеться у статті.

Саме тому 7 лютого кремль відсвяткував падіння міста. Але російський контроль над містом тривав недовго. Через два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці контратакували і швидко просунулися назад у місто, зазначають журналісти.

Вони додають, що один російський «військовий блогер» ненавмисно розкрив масштаби українського наступу під час невдалої спроби применшити його.

РЕКЛАМА

«Насправді, на відео, яке блогер опублікував разом зі своїм повідомленням про невдалу контратаку, було видно українські війська в центрі Торецька, а не тільки в „прикордонній зоні“, як стверджував росіянин. Тиждень потому західний Торецьк знову був під контролем, згідно з остаточною українською контрольною картою. І не виключено, що російські війська трималися на відкритому виступі, що впирається в міську нічийну територію», — йдеться у статті.

Бої в центрі міста тривають, і ворог втрачає контроль, зазначає естонський аналітик WarTranslated.

«Є повідомлення про повне оточення російських окупантів у кількох районах. Відтісняючи росіян, українські бригади навколо Торецька, в тому числі 92-а штурмова бригада і 100-а механізована бригада, приєднуються до родинних підрозділів, які нещодавно успішно контратакували на східному краю ділянки, яку українські війська займають в західній частині Курської області росії», - зазначає аналітик.

РЕКЛАМА

Особливо зловісним для російських військ в Україні є те, що вони переглядають пріоритети на Торецькому напрямку після того, як отримали відсіч біля міста-фортеці Покровськ. Тепер російське командування на театрі воєнних дій зосереджує свою основну увагу не на Покровську, а на прилеглих до нього Новопавлівському і Торецькому напрямках.

Але в Торецьку підкріплення не допомогло. Принаймні, поки що. Навіть підкріплені військами, перекинутими з Покровського напрямку, російські полки в Торецьку та його околицях відступають.

Тим самим вони висміюють заяву Трампа, зроблену під час його войовничої зустрічі в Білому домі із Зеленським, про те, що український президент перебуває у слабкій позиції.

Це правда, що Україна намагається мобілізувати достатню кількість піхоти, щоб утримувати свої найкращі бригади повністю укомплектованими. Але це неправда, що українські війська «слабкі». Насправді, за останні тижні вони просунулися вперед щонайменше на стільки ж ділянок, на скількох вони відступили, констатують автори статті.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували інтервю з військовим оглядачем Богданом Мирошниковим: «На фронті не до політики, там іде рутинна робота зі знищення ворога».

147

Читайте нас у Facebook