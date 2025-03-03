«Маю на цей світ великі плани»: популярна телеведуча про унікальне захоплення

Популярна телеведуча («Вікна-новини», «ДНК. Свої») Тетяна Висоцька, яка раніше відреагувала на зустріч путіна, здобула ступінь магістра. Журналістка стала фахівчинею у напрямку терапевтичного садівництва. Про це Тетяна розповіла у соцмережі, поділившись своїми враженнями від нових знань.

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«Серед усього навколишнього темного хаосу я собі сама зараз нагадую якусь героїню з мемів, — зізналася Тетяна. — Але тим не менше, все палає, а я саджу. Сьогодні я захистила свою магістерську роботу. Тут і ідентичність нашого саду, і терапевтичність, і природоорієнтованість, і все треба, і все актуально! І все — якщо ми будемо. А значить, я вірю в це і маю на цей світ великі плани».

За словами Висоцької, її наукова робота присвячена поєднанню екології, національної ідентичності та створенню просторів для психологічного відновлення. Вона досліджує, як українські ароматичні рослини можуть позитивно впливати на емоційний стан людини.

З новими знаннями ведучу привітали її колеги та підписники.

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«Вітаю від щирого серця, з радістю за твій вибір і повне співпадіння з потребами твоєї душі, — написала ведуча Надія Матвєєва. — Вірю в розквіт садотерапії в Україні через твої знання, досвід та закоханість у природу».

«Знала би ти, як сильно надихаєш цими своїми садами, — поділилися враженнями інші. — Дякую тобі і успіхів в цьому важливому напрямку».

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна телеведуча Ірина Хоменко розповіла про виклики під час великої війни.

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