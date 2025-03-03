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Фантастична легка закуска: таку ви напевно не куштували

22:02 3 березня 2025
Закуска із пастернаку. Фото Елли Іванової

Готувати смачно — справжнє мистецтво, яке добре б опанувати кожному. Воно надихає, а головне — зробить вас незалежним у тому сенсі, що ви самі зможете приготувати те, що захочете. Це зручно. Ваші близькі теж будуть задоволені. Адже ласувати делікатесами хто ж не любить.

Рецептом фантастичної закуски поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Пастернак виходить дуже ароматний, не дуже гострий, — каже Елла Іванова. — Якщо любите гостріше, можна додати перець «чилі». Обов'язково потрібно обсмажити в олії цибулю. Вона додасть неповторного смаку.

Закуска з пастернаку

  • 300 г пастернаку
  • 1 зубок часнику
  • Коріандр
  • Перець
  • 2 г солі
  • 5 г цукру
  • Олія
  • 1 цибулина
  • 10 г винного оцту

Пастернак очищаємо і натираємо на тертці. Додаємо винний оцет і сіль, даємо постояти. Злити зайву вологу і потім додавати спеції. Цибулю обсмажимо в олії до золотистого кольору й одразу гарячою заливаємо пастернак. Добре перемішуємо, викладаємо в судок. Нехай насититься смаком і ароматом.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт запечених овочів із гострим соусом.

Фото з альбому Елли Іванової

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