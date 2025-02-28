Капкейки з м'ясом та кремом із м'якого сиру: цей делікатес готується простіше простого

Якщо ви хочете харчуватись смачно, як у ресторані, і при цьому не витрачати на їжу занадто багато грошей, найкращий шлях — готувати вдома. Крім того, таке харчування буде корисним для здоров'я, якщо ви використовуєте натуральні продукти.

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Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— М'ясні капкейки із сиром — справжній делікатес, — каже Елла Іванова. — Начинка може бути різною: м'ясо, сосиски, креветки, оливки, ваші улюблені овочі.

Капкейки Готуємо тісто 1 яйце

100 г сметани

Борошно 130 г

4 г розпушувача

Дрібка солі та соди

60 г олії

50 г відвареного м'яса

50 г сиру Для декору РЕКЛАМА 50 г відвареного м'яса

Перчик чилі

Зелень

Сир

150 г м'якого сиру

Пластівці перцю чилі

Сіль

Борошно, сіль, соду та розпушувач тіста з'єднати. Додати сметану, яйце, олію. Замішуємо тісто. Додаємо в нього начинку — наприклад, моцарелу та відварене м'ясо. Розподіляємо по формах і ставимо в духовку (180 градусів) до готовності.

Готові кекси прикрашаємо кремом із сиру з перцем чилі та зеленню. Можна додати відварене м'ясо та сир.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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