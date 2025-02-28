Капкейки з м'ясом та кремом із м'якого сиру: цей делікатес готується простіше простого
Якщо ви хочете харчуватись смачно, як у ресторані, і при цьому не витрачати на їжу занадто багато грошей, найкращий шлях — готувати вдома. Крім того, таке харчування буде корисним для здоров'я, якщо ви використовуєте натуральні продукти.
Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— М'ясні капкейки із сиром — справжній делікатес, — каже Елла Іванова. — Начинка може бути різною: м'ясо, сосиски, креветки, оливки, ваші улюблені овочі.
Капкейки
Готуємо тісто
- 1 яйце
- 100 г сметани
- Борошно 130 г
- 4 г розпушувача
- Дрібка солі та соди
- 60 г олії
- 50 г відвареного м'яса
- 50 г сиру
Для декору
- 50 г відвареного м'яса
- Перчик чилі
- Зелень
- Сир
- 150 г м'якого сиру
- Пластівці перцю чилі
- Сіль
Борошно, сіль, соду та розпушувач тіста з'єднати. Додати сметану, яйце, олію. Замішуємо тісто. Додаємо в нього начинку — наприклад, моцарелу та відварене м'ясо. Розподіляємо по формах і ставимо в духовку (180 градусів) до готовності.
Готові кекси прикрашаємо кремом із сиру з перцем чилі та зеленню. Можна додати відварене м'ясо та сир.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової40
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