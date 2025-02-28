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Капкейки з м'ясом та кремом із м'якого сиру: цей делікатес готується простіше простого

22:02 28 лютого 2025
Капкейки з м&#39;ясом та сиром

Якщо ви хочете харчуватись смачно, як у ресторані, і при цьому не витрачати на їжу занадто багато грошей, найкращий шлях — готувати вдома. Крім того, таке харчування буде корисним для здоров'я, якщо ви використовуєте натуральні продукти.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— М'ясні капкейки із сиром — справжній делікатес, — каже Елла Іванова. — Начинка може бути різною: м'ясо, сосиски, креветки, оливки, ваші улюблені овочі.

Капкейки

Готуємо тісто

  • 1 яйце
  • 100 г сметани
  • Борошно 130 г
  • 4 г розпушувача
  • Дрібка солі та соди
  • 60 г олії
  • 50 г відвареного м'яса
  • 50 г сиру

Для декору

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  • 50 г відвареного м'яса
  • Перчик чилі
  • Зелень
  • Сир
  • 150 г м'якого сиру
  • Пластівці перцю чилі
  • Сіль

Борошно, сіль, соду та розпушувач тіста з'єднати. Додати сметану, яйце, олію. Замішуємо тісто. Додаємо в нього начинку — наприклад, моцарелу та відварене м'ясо. Розподіляємо по формах і ставимо в духовку (180 градусів) до готовності.

Готові кекси прикрашаємо кремом із сиру з перцем чилі та зеленню. Можна додати відварене м'ясо та сир.

І смачного!

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Раніше кулінарка Наталія Калніна поділилася рецептом страви для чудового обіду чи вечері, яка сподобається всім — печінка з маринованими огірками.

Візьміть також до уваги рецепт ситної, корисної та бюджетної страви — тушкованої моркви з олією та лимоном.

Фото з альбому Елли Іванової

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