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Книга рецептів

Домашній соус, який гідний подачі в найкращому ресторані: готується простіше простого

22:01 23 лютого 2025
Домашній соус

Чи є у вас улюблений соус? І чи не час додати у вашу кулінарну книгу рецептів ще хоча б один?

Цей соус ви напевно полюбите раз і назавжди, якщо небайдужі до гострого. У поєднанні з м'ясом він просто чудовий. Рецептом соусу з болгарським перцем, чилі та зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

— Використовуйте вашу улюблену зелень, — каже Елла Іванова. — Дуже яскравий відтінок смаку дасть, наприклад, кінза. За бажання можете додати цукор. Подавайте соус красиво. Ефектна подача пробуджує апетит і дарує яскраві емоції.

Соус з болгарським перцем та зеленню

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  • 1 болгарський перець
  • Половина перчика чилі
  • По невеликому пучку петрушки та руколи
  • 1 зубок часнику
  • Свіжа або сушена цибуля-шалот
  • Сіль та цукор по половині чайної ложки
  • По чайній ложці сік лайма та винний оцет
  • 2−3 столові ложки олії

Овочі дрібно нарізати, заправити олією, винним оцтом і соком лайма.

Подавати соус до м'яса та інших страв.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт солоного пирога з млинців — «майже киш лорена».

Фото з альбому Елли Іванової

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