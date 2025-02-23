Домашній соус, який гідний подачі в найкращому ресторані: готується простіше простого
Чи є у вас улюблений соус? І чи не час додати у вашу кулінарну книгу рецептів ще хоча б один?
Цей соус ви напевно полюбите раз і назавжди, якщо небайдужі до гострого. У поєднанні з м'ясом він просто чудовий. Рецептом соусу з болгарським перцем, чилі та зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
— Використовуйте вашу улюблену зелень, — каже Елла Іванова. — Дуже яскравий відтінок смаку дасть, наприклад, кінза. За бажання можете додати цукор. Подавайте соус красиво. Ефектна подача пробуджує апетит і дарує яскраві емоції.
Соус з болгарським перцем та зеленню
- 1 болгарський перець
- Половина перчика чилі
- По невеликому пучку петрушки та руколи
- 1 зубок часнику
- Свіжа або сушена цибуля-шалот
- Сіль та цукор по половині чайної ложки
- По чайній ложці сік лайма та винний оцет
- 2−3 столові ложки олії
Овочі дрібно нарізати, заправити олією, винним оцтом і соком лайма.
Подавати соус до м'яса та інших страв.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт солоного пирога з млинців — «майже киш лорена».
Фото з альбому Елли Іванової121
Читайте нас у Facebook