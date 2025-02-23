Домашній соус, який гідний подачі в найкращому ресторані: готується простіше простого

Чи є у вас улюблений соус? І чи не час додати у вашу кулінарну книгу рецептів ще хоча б один?

Цей соус ви напевно полюбите раз і назавжди, якщо небайдужі до гострого. У поєднанні з м'ясом він просто чудовий. Рецептом соусу з болгарським перцем, чилі та зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

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— Використовуйте вашу улюблену зелень, — каже Елла Іванова. — Дуже яскравий відтінок смаку дасть, наприклад, кінза. За бажання можете додати цукор. Подавайте соус красиво. Ефектна подача пробуджує апетит і дарує яскраві емоції.

Соус з болгарським перцем та зеленню РЕКЛАМА 1 болгарський перець

Половина перчика чилі

По невеликому пучку петрушки та руколи

1 зубок часнику

Свіжа або сушена цибуля-шалот

Сіль та цукор по половині чайної ложки

По чайній ложці сік лайма та винний оцет

2−3 столові ложки олії

Овочі дрібно нарізати, заправити олією, винним оцтом і соком лайма.

Подавати соус до м'яса та інших страв.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт солоного пирога з млинців — «майже киш лорена».

Фото з альбому Елли Іванової

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