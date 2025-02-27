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Фантастичний смак весни: ця страва готується так швидко, що ви не повірите

22:02 27 лютого 2025
Запечені овочі

Навчившись готувати швидко і просто, ви здивуєтеся, як це економить гроші. Адже в ресторані готують із тих самих простих інгредієнтів, але вміють це красиво апетитно подати.

Домашній же ресторан — повірте, найкраще місце. У ньому завжди витають особливі аромати. А про смаки домашніх страв і говорити не доводиться. Вони нагадують нам дитинство і приємні події в нашому житті. А це для багатьох так важливо. Готуйте із задоволенням і радуйте своїх рідних.

Рецептом страви з фантастичним смаком весни поділилася кулінарка Елла Іванова.

Запечені овочі

  • 2 коріння пастернаку
  • 1 морквина
  • Сіль
  • Олія
  • Перець

Для заправки

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  • Половинка перцю «чилі»
  • Зелень
  • Маленький зубок часнику
  • Сіль
  • Цукор
  • Оцет винний

Пастернак почистити, нарізати брусочками і разом із нарізаною морквою запекти, скропивши олією, посоливши, поперчивши і за бажанням додавши цукор. Запікати за температури 210−220 градусів до готовності. Заправити сумішшю з дрібно нарізаного часнику, перцю «чилі», зелені, солі, цукру і винного оцту.

І смачного!

Нагадаємо дієтичний і смачний рецепт овочів, запечених у соєвому соусі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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