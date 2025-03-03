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Політика

«Америка довго цього терпіти не буде!»: Трамп відреагував на заяву Зеленського в Лондоні

20:29 3 березня 2025
Дональд Трамп не згоден із заявою Володимира Зеленського

Президент США Дональд Трамп назвав заяву українського лідера Володимира Зеленського після зустрічі з європейськими лідерами у Лондоні 2 березня про те, що до кінця війни дуже — дуже далеко, «найгіршою заявою, яка могла бути зроблена Зеленським».

«Америка довго цього терпіти не буде! Це те, про що я казав, цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth у понеділок.

Президент США зазначив, що Європа під час цієї зустрічі прямо заявила, що не може виконати цю роботу без США.

«Мабуть, не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти росії. Про що вони думають?» — написав Трамп.

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Як писали «ФАКТИ», після скандальної суперечки в Овальному кабінеті Білого дому президент України вирушив до Лондона, де був присутнім на екстреному саміті європейських лідерів, а також зустрівся з королем Чарльзом III у його резиденції в Сандрінгемі. Під час зустрічі Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що до угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко.

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