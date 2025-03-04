Данські тістечка з сиром і джемом: ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу (відео)

Українські господині люблять готувати різноманітні тістечка. Данські тістечка з сиром і джемом — це ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу, пише «Шуба».

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Інгредієнти (8 порцій):

Основні:

Листкове тісто — 250 г

Вершковий сир — 250 г

Цукор — 3 ст. л.

Жовтки — 1 шт.

Цукор ванільний — 0.5 ч. л.

Лимон, цедра — 10 г

Лимон, сік — 2 ч. л.

Абрикосовий джем — 100 г

Цукрова пудра — 20 г

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Для змащування:

Жовтки — 1 шт.

Молоко 2,5% - 1 ст. л.

Цукор ванільний — 2 г

Спосіб приготування:

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Спершу приготуйте вершкову масу. Для цього змішайте міксером вершковий сир, цукор, яєчний жовток, ванільний порошок, цедру лимона та лимонний сік у мисці до однорідності. Для більшого аромату можна додати в начинку трохи кориці.

Потім підготуйте тісто. Для цього розріжте лист тіста на 8 квадратів. Загніть кути кожного квадрату до середини та притисніть. Щоб тісто краще підійшло, охолодіть його перед випіканням — так воно буде ще більш шаруватим.

Далі сформуйте тістечка. Для цього яєчний жовток, молоко та ванільний порошок добре перемішайте та змастіть квадратики. Зверху викладіть сирну начинку, приблизно по столовій ложці.

Потім треба випікати тістечка у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин до золотистого кольору.

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Після цього на завершення зверху тістечка треба полити абрикосовим джемом і посипати цукровою пудрою. Джем може бути будь-який — полуничний, малиновий і т. д.