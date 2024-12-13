Хрумкі та ніжні: швидкі тістечка «Наполеон» від Alina FooDee

Перед святами багато господинь зайняті покупкою продуктів для організації різдвяного та новорічного столу, тому на організацію затишних сімейних чаювань (наприклад, суботнього ранку) залишається зовсім небагато часу.

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Вихід знайшла українська майстриня кулінарних справ Alina FooDee, яка запропонувала за 15 хвилин приготувати тістечка «Наполеон» із ніжним сирним кремом.

«Цей рецепт швидкої солодкої випічки точно стане в нагоді у святкові дні», — запевнила дівчина своїх підписників.

Для приготування «Наполеончиків» знадобляться:

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листкове бездрожжеве тісто — 300 г;

сир типу маскарпоне — 200 г;

згущене молоко — 120 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для приготування крему вершковий сир, ванільний цукор і згущене молоко змішайте спочатку лопаткою, а потім збийте міксером (достатньо 1 хвилини). Також ви можете використовувати класичний заварний крем або ж збиті вершки (жирністю не нижче 33%).

Покроковий рецепт

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Готовий пласт тіста розріжте на 9−12 частин (орієнтовно 10×10 см).

Випікайте до рум'яності близько 15 хвилин при 200 °C.

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Остудіть до кімнатної температури.

Розріжте кожен квадрат тіста по товщині на 2−3 частини.

Змастіть кожну частину кремом.

Посипте зверху цукровою пудрою.

«Це божественно смачно, тістечко просто тане у роті!» — таким був висновок блогера після дегустації свого солодкого шедевра.

Також зверніть увагу на рецепт пряних яблучок на листковому тесті від Ольги Матвій — вони можуть стати гідною альтернативою випічці з кремом.

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