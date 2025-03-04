Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна хоче якнайшвидше сісти за стіл переговорів, та наголосив, що нещодавня зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі пройшла не так, як планувалося.

ВІДЕО ДНЯ

«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру», — пише Зеленський на своїй сторінці у мережі Х.

За його словами, Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, а першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Також він говорив й про негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме.

«Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні „джавеліни“. Ми вдячні за це», — сказав Володимир Зеленський та додав: «Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними».

РЕКЛАМА

Згадав він і про угоду щодо корисних копалин, яка планувалася до підписання 28 лютого у Білому домі. Зеленський зазначив, що «Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Та додав, що наша країна розглядає її «як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій».

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ стала поширюватися інформація про те, що США призупинила постачання Україні військової допомоги. У тому числі було заявлено й про заборону отримання Україною зброєю, яка наразі перебуває на складах в Європі.

Фото з сайту президента України

РЕКЛАМА

6

Читайте нас у Facebook