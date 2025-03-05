Чому досі не прийшли виплати «Національного кешбеку» за грудень та січень: Мінекономіки зробило важливу заяву

Тим, хто розраховує найближчим часом отримати виплати «Національного кешбеку» за грудень та січень, доведеться почекати до 20 березня. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

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Там також зазначили, що йдеться про суму в 714 млн гривень, а заявки на отримання коштів подали 3,4 млн. співгромадян.

«Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми», — запевнили в міністерстві.

Довідково: Умовою участі у програмі «Національний кешбек» є купівля українських товарів. При цьому держава має повертати 10% від суми покупки. Мінімальна сума кешбеку на місяць складає 2 грн, максимальна — 3000 грн. Кешбек діє на усі товари, крім підакцизних (за винятком алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту, а саме: вин виноградних, вин плодово-ягідних і напоїв медових). Кешбек надається лише на товари, які виробники зареєстрували в програмі та які продаються в торгових точках-учасниках, які відповідають умовам програми.

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Зазначимо, що раніше в Міністерстві економіки критично оцінювали ефективність програми (принаймні такі дані озвучував нардеп Ярослав Железняк).

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