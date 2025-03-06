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Під удар потрапили волонтери: Зеленський прокоментував атаку ворога на готель у Кривому Розі

10:35 6 березня 2025
Після атаки ворога. Фото Дніпропетровської ОВА

Російські війська вдарили по готелю у Кривому Розі балістикою ввечері 5 березня. Під удар потрапили волонтери, зокрема й іноземці.

Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару.

«Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким», — заявив президент.

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Внаслідок атаки понад 30 осіб були поранені. Зеленський додав, що пошкоджено багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники та відповідні служби досі працюють на місці.

«Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам „екстренки“, та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя», — наголосив він.

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Нагадаємо, що спочатку повідомлялося про двох загиблих у Кривому Розі. Станом на ранок стало відомо, що внаслідок атаки отримали поранення понад 30 осіб, а кількість жертв зросла до чотирьох. За словами місцевої влади, у лікарні помер 43-річний чоловік, який був у важкому стані. Лікарі всю ніч боролися за його життя.

Завтра, 7 березня, у Кривому Розі знову буде оголошено День жалоби.

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