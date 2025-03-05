Наказ президента Дональда Трампа призупинити поставки американської військової допомоги Україні спонукає президента путіна «вимагати більше». Так вважає аналітик британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), пише CNN.

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«Це рішення не стосується економіки. Це в основному керується думкою Трампа, що росія готова укласти мирну угоду, і лише Україна є перешкодою. Але немає жодних доказів того, що росія готова прийняти угоду, — сказав Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора RUSI. — Насправді це рішення спонукає путіна вимагати більшого, включаючи демілітаризацію та нейтралітет України. Кошмарний сценарій полягає в тому, що США і росія незабаром оголосять про угоду, а потім скажуть Україні та Європі „бери або залишай“. Європейська пропозиція „чоботи на землі“ після угоди допомогла заспокоїти Україну. Але зараз дебати зрушили з місця. І найбільше значення матиме те, наскільки Велика Британія та Європа готові допомогти Україні всупереч США».

Аналітик зазначив, що за останніми оцінками, лише близько 20% загальної військової техніки України постачається Сполученими Штатами, причому 55% виробляється всередині країни, а 25% - з Європи та решти світу.

«Але 20% — це найбільш смертоносні і важливі. Україна не розвалиться — вони вже відчули припинення допомоги минулого року, але ефект буде кумулятивним», — сказав Чалмерс.

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Раніше повідомлялася думка експерта Олександра Коваленко, який вважає, що Дональд Трамп своїми діями проти України провокує сценарій «стагнуючий фронт та тил, що тероризується».

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