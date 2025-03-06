Права в руки поліцейським краще не передавати: водіїв попередили про можливий штраф

Багато водіїв звикли до того, що поліція намагається отримати з них штраф навіть за «порушення», яких насправді не було — наприклад, за «неправильні» фари. Ще одним приводом для штрафу може стати вимога поліцейського віддати йому водійське посвідчення, пише спеціалізоване видання для водіїв.

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Трапляються ситуації, коли працівники Нацполіції у такому разі повертаються не лише з документами, а й із новим штрафом, адже вони добре знають правила. В той же час багато водіїв побоюються, що не віддавши права, вони будуть змушені платити штраф у розмірі 425 гривень.

Що робити у такому випадку?

На думку спеціалістів видання «Дорожній адвокат», краще не наражати себе на неприємності і не давати свої права і техпаспорт у руки патрульним, а пред'явити їх на відстані — з тим, щоб працівник поліції зміг розібрати вказану в них інформацію.

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У виданні пояснюють, що закон не зобов'язує водіїв передавати свої документи прямо до рук патрульним, і це цілком можна зробити на відстані.

Як писали «ФАКТИ», в Україні знову обговорюють додаткові перевірки водіїв старших за 65 років.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції Києва

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