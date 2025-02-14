Закликала до «відокремлення» Львівщини: суд виніс вирок соратниці Медведчука

На Львівщині суд оголосив вирок соратниці Медведчука, яка закликала до «відокремлення» цього західного регіону від України.

Колишня очільниця Львівської обласної організації забороненої партії ОПЗЖ отримала 13 років тюрми. Її злочин було кваліфіковано за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада), повідомили в СБУ.

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Згідно з матеріалами справи, зрадниця розхитувала суспільно-політичну ситуацію на Львівщині, виконуючи відповідне завдання від спецслужб рф.

Для цього ще до початку повномасштабної війни агентка організовувала вуличні акції на підтримку так званого «відокремлення» області від України.

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Також зрадниця регулярно транслювала кремлівські наративи в ефірах російських пропагандистів та на заборонених телеканалах Медведчука, під час яких позиціонувала себе як «політексперт» і розповсюджувала фейки про внутрішню обстановку на заході України нібито від імені місцевих жителів.

Затримання фігурантки співробітниками СБУ відбулося у серпні 2022 року.

Нагадаємо і про затримання спецслужбістами інших, менш знаних зрадниць на Донеччині та в Херсоні.

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Фото Pixabay

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