Роботу між Україною й США відновлено: Зеленський зробив заяву

Після сварки в Овальному кабінеті команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу і тепер можна чекати на нову зустріч двома делегаціями.

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Про це заявив український президент Володимир Зеленський на засіданні Євроради.

«Я хочу повідомити всім вам, що наші команди — України та Америки — відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня», — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру з найпершої секунди війни.

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«Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, — це росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому — підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», — додав він.

Зеленський наголосив, що станом на зараз усі мають упевнитися, що росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення.

«Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим — перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі», — пояснив глава України.

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Зазначимо, що минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі сталася суперечка щодо війни та нібито «невдячності» України.

Президент України після суперечки достроково поїхав з Білого дому. Своєю чергою, Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито не готовий до миру. У результаті не була підписана угода між Україною та США про корисні копалини. Натомість у Білому домі звинуватили Зеленського у розпалюванні конфлікту, а західні ЗМІ писали, що нібито Трамп захотів, щоб президент України «виправив ситуацію».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував атаку ворога на готель у Кривому Розі.

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