Більше 50 гривень за капусту і понад 30 за картоплю та моркву: скільки доведеться віддати за овочі у березні

Лютий став місяцем помітного зростання на такі овочі, як капуста і морква, чия ціна наприкінці місяця зросла в середньому на 2−4 гривні за кілограм. І у березні обидва овочі продовжать дорожчати на 2−3%, також до них приєднається картопля.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало. За її словами, зростання цін на овочі у березні буде зумовлене «сезонним» фактором і становитиме до 5% залежно від конкретного овоча.

Так, на динаміку цін на овочеві істотно впливають сезонні коливання, оперативність та обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на паливо. Відтак, за її словами, у березні 2025 року очікується незначне сезонне подорожчання овочів — до 5%.

«Насамперед, через втрату якісних показників, пов'язаних переважно зі складнощами зберігання, найпомітніше можуть зрости ціни на капусту білоголову — до 52,5 грн/кг (+2%), а також на моркву — до 36 грн/кг (+2,6%). Ціна на цибулю ріпчасту за достатнього рівня пропозиції залишатиметься практично стійкою — до 16 грн/кг», — назвала Інна Сало основних «фаворитів» на зростання цін у березні.

РЕКЛАМА

Утім, за прогнозами інших експертів, у березні можуть суттєво подешевшати молоко та молочні продукти.

РЕКЛАМА

4

Читайте нас у Facebook